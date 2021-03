Omicidio Ilenia Fabbri, arrestato il marito e un conoscente a Faenza (Di mercoledì 3 marzo 2021) Omicidio Ilenia Fabbri, arrestato il marito Claudio Nanni, 53 anni e un suo conoscente. L'uomo era già indagato, in concorso con persona ignota, per la morte della moglie, 46 anni,... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 3 marzo 2021)ilClaudio Nanni, 53 anni e un suo. L'uomo era già indagato, in concorso con persona ignota, per la morte della moglie, 46 anni,...

EdoardoQuaquini : RT @repubblica: Faenza, svolta nell'omicidio di Ilenia Fabbri: arrestato l'ex marito e un suo conoscente: Il movente del delitto sarebbe da… - TV7Benevento : Omicidio Faenza, arrestati ex marito Ilenia Fabbri e un conoscente... - leoberthi : RT @Adnkronos: Omicidio #Faenza, arrestati ex marito Ilenia Fabbri e un conoscente - Adnkronos : Omicidio #Faenza, arrestati ex marito Ilenia Fabbri e un conoscente - Tele_Nicosia : Omicidio Faenza, arrestati ex marito Ilenia Fabbri e un conoscente -