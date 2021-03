Milan-Udinese, dove vederla. Pioli senza Ibra (Di mercoledì 3 marzo 2021) A San Siro i rossoneri si affidano alla coppia Rebic-Leao. Gotti a caccia del blitz Milan-Udinese, dove vederla Milan-Udinese, dove vederla Milan-Udinese, dove vederla – Dopo aver iniziato ad allenare a 31 anni le giovanili del Milan nel 1998, Luca Gotti si ritrova a San Siro alla guida dell’Udinese nel tentativo ambizioso di sottrarre punti preziosi ai rossoneri nella lotta scudetto. Una carriera di basso profilo si direbbe, senza grande visibilità, come con l’intensità di chi lavora duramente ogni giorno per conseguire un obiettivo. Dopo l’esonero di Igor Tudor, che troppe affinità non aveva trovato con l’ambiente bianconero ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 3 marzo 2021) A San Siro i rossoneri si affidano alla coppia Rebic-Leao. Gotti a caccia del blitz– Dopo aver iniziato ad allenare a 31 anni le giovanili delnel 1998, Luca Gotti si ritrova a San Siro alla guida dell’nel tentativo ambizioso di sottrarre punti preziosi ai rossoneri nella lotta scudetto. Una carriera di basso profilo si direbbe,grande visibilità, come con l’intensità di chi lavora duramente ogni giorno per conseguire un obiettivo. Dopo l’esonero di Igor Tudor, che troppe affinità non aveva trovato con l’ambiente bianconero ...

