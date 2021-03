Marco Andretti | un 2021 senza IndyCar | ma con un occhio all’endurance

DanieleFassina : RT @P300it: Formula E | Andretti e BMW insieme anche nella Season 8 ? di Marco Colletta ?? - P300it : Formula E | Andretti e BMW insieme anche nella Season 8 ? di Marco Colletta ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Andretti

FormulaPassion.it

As well as Mario, Jim Clark, and Nigel Mansell. What a group. That unforgettable 2006 ... Because he won it by beating the likes of Valentino Rossi, Loris Capirossi,Melandri, Dani ...Poi Mario, Jim Clark, Nigel Mansell. C'è l'imbarazzo della scelta. Quella MotoGP 2006 ... Perché ottenuto contro Valentino Rossi, Loris Capirossi,Melandri, Dani Pedrosa e tanti altri ...