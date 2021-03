Lukaku può “portare via” Lautaro o Skriniar: il retroscena di mercato (Di mercoledì 3 marzo 2021) Problemi di liquidità per l’Inter che avrebbe delle difficoltà nel pagamento del cartellino di Lukaku. Lo United ha chiesto Lautaro o Skriniar L’Inter con quattro vittorie consecutive, importantissima quella per 0-3 nel Derby contro il Milan, si è portata al comando della classifica della Serie A, iniziando una sorta di mini-fuga verso il titolo per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 3 marzo 2021) Problemi di liquidità per l’Inter che avrebbe delle difficoltà nel pagamento del cartellino di. Lo United ha chiestoL’Inter con quattro vittorie consecutive, importantissima quella per 0-3 nel Derby contro il Milan, si è portata al comando della classifica della Serie A, iniziando una sorta di mini-fuga verso il titolo per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

