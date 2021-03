La trama di Makàri con Claudio Gioè dal 15 marzo su Rai1

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Saràa vestire i panni di Saverio Lamanna, un detective improvvisato alle prese con misteri e omicidi, protagonista di, la nuova fiction didi cui ieri sera, proprio durante la prima serata del Festival di Sanremo 2021, abbiamo visto il promo. Avevamo parlato della fiction già in estate per via dei casting che si sono tenuti in Sicilia così come le riprese che porteranno il pubblico tra Trapani e Palermo, in una zona bellissima in cui la natura selvaggia la fa ancora da padrone. Possiamo sicuramente dire cheè una vera e propria novità del 2021 e non solo visto che per la prima volta possiamo dire che la Sicilia non sarà location di inciuci mafiosi e guerre tra cosche. Il primo ha rivelato che le prime due puntate della fiction prodotta da Carlo Degli Esposti per la ...