La comunicazione pubblica è morta

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Vi ricordate la campagna ironica promossa dal governo tedesco alla fine del 2020 per “combattere” i contagi da Covid-19 di cui parlò tutta la stampa italiana definendola come “geniale”? Un anziano signore che, ricordando in un futuro immaginario e in una tipica ambientazione da documentario storico cosa avesse dovuto fare a 22 anni per combattere il virus, afferma a sorpresa: “niente, assolutamente niente, siamo stati pigri come procioni”. In queste settimane sta girando sui social e sulla stampa un altro spot, questa volta girato in Inghilterra, commissionato dal Prof. Ara Darzi e promosso dal National Health Service. In un siparietto ironico della durata di 90”, due tra i “Sir” più amati della cultura britannica, un esilarante Elton John e un sempre elegante Michael Caine, rassicurano e cercano di convincere gli over 70 a vaccinarsi contro il coronavirus. Lo stesso National Health ...