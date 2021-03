Ilenia Fabbri | arrestati l’ex marito e un suo conoscente per l’omicidio della 46enne di Faenza

(Di mercoledì 3 marzo 2021)die un suosono statinella notte per, sgozzata il 6 febbraio nel suo appartamento di, nel Ravennate. Sono ritenuti rispettivamente mandante ed esecutore materiale del delitto. Sulla base di un’ordinanza del gip del tribunale di Ravenna, su richiesta dei pm Daniele Barberini e Angela Scorza, i due sono stati condotti in carcere a valle delle indaginisquadra mobile di Ravenna e dello Sco. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Due persone sono state arrestate nella notte per l'omicidio di, la 46enne sgozzata il 6 febbraio nel suo appartamento di Faenza (Ravenna). Si tratta dell'ex marito e di un suo conoscente, ritenuti rispettivamente mandante ed esecutore materiale del ...Svolta nel caso dell'omicidio dia Faenza, la donna uccisa in casa sua la mattina dello scorso 6 febbraio. La Polizia di Stato di Ravenna nel corso della notte ha arrestato l'ex marito e un suo conoscente, ritenuti ...Svolta nelle indagini sulla morte di Ilenia Fabbri. Sono stati arrestati questa mattina il presunti mandante e l’esecutore materiale dell’omicidio della donna trovata morta nella sua casa di ...(ANSA) – RAVENNA, 03 MAR – Due persone sono state arrestate nella notte per l’omicidio di Ilenia Fabbri, la 46enne sgozzata il 6 febbraio nel suo appartamento di Faenza ...