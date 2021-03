Il caso Lecce | non gira più | ma Corini non si tocca Ecco la situazione

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Ilnon. Inutile prendersi in giro: avere una Ferrari e poi vederla viaggiare lenta, come una vecchia auto da rottamare, non è per nulla soddisfacente. È quello che sta accadendo al. Una rosa che non si discute, ma risultati che continuano a non arrivare. Nell'ultimo mese, e questo dato è spaventoso di per se, ilha racimolato due miseri punti con le ultime 3 in classifica: Ascoli, Pescara e Virtus Entella. Con abruzzesi e liguri si è trattato di pareggio, mentre con l'Ascoli ilha perso in casa il 5 Febbraio scorso (è stata l'ultima vittoria dei bianconeri che poi hanno solo pareggiato o perso nelle 5 gare successive). La cosa che sorprende di più è poi la mancanza di gioco del, nonostante sia indiscutibile la qualità della rosa dei salentini. Avere ...

Il Lecce è ammalato e il suo medico il giusto medicamento non lo ha ancora trovato. È questo ciò che emerge dalla partita in casa contro l'Entella e dai due ultimi pareggi contro le ultime della class ...