GF Vip | Giulia Salemi torna a parlare di Tommaso Zorzi | ”Ci sono rimasta male”

infoitcultura : GF Vip, Giulia Salemi contro gli autori per la clip dei best moment: 'Ho percepito più emozione nei video delle Fan… - infoitcultura : Giulia Salemi rompe il silenzio sul GF Vip: “Avevo un conto in sospeso” - infoitcultura : Giulia Salemi fa una promessa dopo il GF Vip: “Parlerò poco di Pierpaolo” - infoitcultura : Gf Vip, Giulia Salemi su Pierpaolo: “Ne parlerò il meno possibile” - infoitcultura : Giulia Salemi, frecciatina agli autori dopo la finale del Gf Vip -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Giulia

Salemi e Pierpaolo Pretelli sono stati tra i protagonisti dell'edizione del Grande Fratelloappena conclusasi con la vittoria di Tommaso Zorzi. La coppia, archiviata l'esperienza del ...Il 'Grande Fratello' è ormai finito da alcuni giorni, ma si continua a parlare dei concorrenti che per quasi 6 ... ovvero Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga e Pierpaolo Pretelli eSalemi. ...GF Vip, Giulia Salemi fa un racconto doloroso: “Ho sofferto l’isolamento”. “Ho sofferto come tutti l’isolamento e ho cercato di superarlo proprio comunicando con tutti, anche grazie ai social”. Sulle ...Fonte: Mediaset. Giulia Salemi, frecciatina ad Andrea Zelletta. Non solo. Come consuetudine per ogni finale gli autori hanno mandato in onda un video con i best moment di questi 5 mesi nella casa. Pro ...