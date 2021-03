Elodie | incidente hot a Sanremo | lo spacco fa vedere proprio tutto

(Di giovedì 4 marzo 2021)la regina della seconda serata di2021 . Quest'anno la bellissima cantante partecipa alla kermesse non in veste di concorrente ma come presentatrice, al fianco del direttore Amadeus . ...

TweetNotizie : Elodie, incidente hot all'Ariston. Inciampa sulle scale e dallo spacco vertiginoso si intravede tutto... Fan incred… -

Ultime Notizie dalla rete : Elodie incidente

Liberoquotidiano.it

si è presa il palco del Festival in un batter d'occhio: è bastato vederla scendere l'iconica ... Ma l'era dietro l'angolo... Mentre la talentuosa 30enne originaria di Roma cercava di ...hot all' . Inciampa sulle scale e dallo spacco vertiginoso si intravede tutto... Fan increduli: ' Stupenda '. La cantante romana è la co - conduttrice della seconda serata del ...Elegante e splendida come sempre, la cantante romana si è presa il palco della seconda serata: sotto il suo abito Versace si vedono anche i dettagli ...Proprio in quell’anno ha pubblicato il suo primo album ‘Un'altra vita’, prodotto da Emma Marrone, e ha girato l’Italia per l'Adesso Tour di Emma. Musica e dischi di Elodie. La voce di Elodie ha un inc ...