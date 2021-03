“E invece sì” di Bugo , il testo della canzone di Sanremo 2021 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dopo l’esperienza dello scorso anno, Bugo arriva staera a Sanremo in solitaria con “E invece sì”. In questo periodo di limitazioni questo brano è un inno all’immaginazione contro chi, fin da bambino, ti ordina di crescere. Il testo di “E invece sì” di Bugo Culo Le metropolitane vanno molto velociI giornali gratisLa radioLe vociBella la campagna ma mi rende un po’ tristeVorrei comprare un disco ma non ho il giradischiVorrei fare l’arbitro ma non mi piacciono i fischiIl superfluo è a volte più importanteScriverò il nostro nome sui portoniAnche se mi diciCristian cresci, stai su drittoGrazie ma ioVoglio immaginarmi che non ho sbagliatoE che il paradiso è il mio supermercatoCon la birra in saldo e il poster di CelentanoÈ meglio cosìVoglio immaginarmi che anche un dittatoreS’innamora, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dopo l’esperienza dello scorso anno,arriva staera ain solitaria con “Esì”. In questo periodo di limitazioni questo brano è un inno all’immaginazione contro chi, fin da bambino, ti ordina di crescere. Ildi “Esì” diCulo Le metropolitane vanno molto velociI giornali gratisLa radioLe vociBella la campagna ma mi rende un po’ tristeVorrei comprare un disco ma non ho il giradischiVorrei fare l’arbitro ma non mi piacciono i fischiIl superfluo è a volte più importanteScriverò il nostro nome sui portoniAnche se mi diciCristian cresci, stai su drittoGrazie ma ioVoglio immaginarmi che non ho sbagliatoE che il paradiso è il mio supermercatoCon la birra in saldo e il poster di CelentanoÈ meglio cosìVoglio immaginarmi che anche un dittatoreS’innamora, ...

