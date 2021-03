Covid, Grecia in lockdown fino al 16 marzo (Di mercoledì 3 marzo 2021) La Grecia estende il lockdown nazionale fino al 16 marzo, dopo aver segnalato 2.702 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, il maggior numero registrato finora dall’inizio dell’anno. “Siamo nella parte più difficile di questa pandemia”, ha detto ai giornalisti il ministro della Salute Vassilis Kikilias, avvertendo che le strutture sanitarie pubbliche ad Atene sono sotto una “pressione insopportabile” da settimane. “Al ritmo dei nuovi ricoveri, il sistema sanitario è spinto oltre i suoi limiti in termini di infrastrutture e personale”, ha detto il ministro, aggiungendo che è stato rilevato un “aumento importante” nei casi a causa della variante britannica. Oltre al lockdown, a partire da domani saranno rafforzate le misure restrittive per impedire ai cittadini di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Laestende ilnazionaleal 16, dopo aver segnalato 2.702 nuovi casi di-19 nelle ultime 24 ore, il maggior numero registratora dall’inizio dell’anno. “Siamo nella parte più difficile di questa pandemia”, ha detto ai giornalisti il ministro della Salute Vassilis Kikilias, avvertendo che le strutture sanitarie pubbliche ad Atene sono sotto una “pressione insopportabile” da settimane. “Al ritmo dei nuovi ricoveri, il sistema sanitario è spinto oltre i suoi limiti in termini di infrastrutture e personale”, ha detto il ministro, aggiungendo che è stato rilevato un “aumento importante” nei casi a causa della variante britannica. Oltre al, a partire da domani saranno rafforzate le misure restrittive per impedire ai cittadini di ...

