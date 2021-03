Covid, 14enne ricoverata a Firenze: “È grave” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Alessandro Nunziati Una ragazzina di 14 anni di Grosseto è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze a causa del Covid-19. La quattordicenne era stata inizialmente ricoverata in un primo tempo all’ospedale Misericordia di Grosseto, ma poi è stata trasferita a Firenze in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di mercoledì 3 marzo 2021) Alessandro Nunziati Una ragazzina di 14 anni di Grosseto èin gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale pediatrico Meyer dia causa del-19. La quattordicenne era stata inizialmentein un primo tempo all’ospedale Misericordia di Grosseto, ma poi è stata trasferita ain seguito all’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Impronta Unika.

