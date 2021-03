C’è stato un terremoto di magnitudo 6.3 in Grecia, vicino a Elassona (Di mercoledì 3 marzo 2021) Mercoledì mattina, intorno alle 12,15 (le 11,15 in Italia), c’è stato un terremoto di magnitudo 6.3 in Grecia, con epicentro tra le città di Elassona e di Larissa, nella zona centro-orientale del paese. Per il momento non si hanno notizie Leggi su ilpost (Di mercoledì 3 marzo 2021) Mercoledì mattina, intorno alle 12,15 (le 11,15 in Italia), c’èundi6.3 in, con epicentro tra le città die di Larissa, nella zona centro-orientale del paese. Per il momento non si hanno notizie

tvsorrisi : ?? In seguito al tampone antigenico, risultato positivo, di uno dei componenti dello staff di Irama, l’artista è st… - pfmajorino : Il #GovernoDraghi è chiamato a occuparsi anche della vita di #Zaki . Ci vuole un intervento deciso. Quel che non c'… - AlbertoBagnai : Unica nota fastidiosa la distorsione da parte della collega europarlamentare del contenuto del rapporto sull'odio o… - LorenzaLucchi1 : @Sabrina232223 @ELIZABETH124499 @pierpaolopretel Prima si era innamorato poi doveva mettere una protezione poi era… - marco__lecce : RT @ilpost: C’è stato un terremoto di magnitudo 6.3 in Grecia, vicino a Elassona -

Ultime Notizie dalla rete : C’è stato Globale di profili Estrusi in Alluminio di Mercato Con la Crescita Economica, Concorrenti Commerciali, Opportunità di Valutazione e delle Cinque Forze di Analisi Entro il 2026. - Genovagay Genova Gay