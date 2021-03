Buoni spesa per i cittadini di Tolmezzo | Amaro | Cavazzo Carnico e Verzegnis

repubblica : 'Aiutateci a salvare 100 gatti': appello dal canile di Bari per cibo, sabbietta e donazioni: È possibile donare las… - ElioDefrani : Dal 15 marzo vaccini a Dolci Terre. Terminata l'erogazione dei buoni spesa - infoitinterno : Coronavirus. 19 famiglie di Gagliano Castelferrato potranno usufruire dei buoni spesa per l'acquisto di beni di pri… - AltamuraLiveIt : #Altamura I Buoni Spesa Covid19 in scadenza il 31 marzo 2021 - AltamuraLiveIt : I Buoni Spesa Covid19 in scadenza il 31 marzo 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Buoni spesa

Il Friuli

In 13 hanno incassato senza averne diritto istatali, introdotti per aiutare le famiglie in difficoltà durante l'emergenza sanitaria. I furbetti, tutti residenti nella provincia di Chieti, avevano dichiarato di trovarsi in condizioni ...È perciò importante avere a disposizione gli attrezzi giusti per fare giardinaggio con... Con una piccola, meglio optare per un paio di cesoie smontabili, più pratiche da pulire. Infine, ...Crotone, mercoledì 03 Marzo 2021. Sono state pubblicate sul sito dell’Ente le graduatorie relative alla erogazione di misure di sostegno e solidarietà, (buoni spesa) in favore dei nuclei familiari in ...Siamo alla terza erogazione dei buoni. Certamente non è la soluzione a tutti i problemi che molti di noi vivono quotidianamente, ma un aiuto concreto che dà un po’ di respiro e offre la possibilità, a ...