BTP Green | BNP Paribas | evidenzia molteplicità leve ambientali per affrontare crisi clima e biodiversità

(Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – “La leadership dell’Italia nell’utilizzare la finanza sostenibile per accelerare la transizione ecologica è importante per l’agendatica globale e il suo imporsi all’interno dei mercati finanziari. Il primo BTPitalianoladelleda attivare perladele della. Nella prospettiva del COP26 che l’Italia co-presiederà quest’anno, è chiaro dalla domanda record su questa emissione che gli investitori si mobilitano per supportare quegli stati che portano le loro ambizioni in tema di ambiente esui mercati dei capitali”. Lo ha dichiarato Vittorio Ogliengo, Executive Chairman di BNP...

MEF_GOV : Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica i risultati dell’emissione della prima tranche del #BTPGreen, i… - MEF_GOV : L’Italia fa il suo ingresso nel mercato del debito sovrano collegato alla finanza sostenibile, attraverso i nuovi… - infoiteconomia : Forte domanda per il Btp green. Oltre 80 miliardi - infoiteconomia : Btp green, tutti pazzi per le prime eco obbligazioni del Tesoro: le richieste superano 80 miliardi - danielecina : Btp green, emessi 8,5 miliardi di euro ma la domanda supera gli 80: quanto rende? Chi può comprarlo? -

Ultime Notizie dalla rete : BTP Green

8,5 miliardi di euro : a tanto ammonta l'importo emesso per la prima tranche del, il nuovo bond dedicato al finanziamento delle spese sostenute dallo Stato a positivo impatto ambientale. Scadenza 30 aprile 2045, godimento 30 ottobre 2020 e tasso annuo dell'1,50%, pagato ...Il primoitaliano evidenzia la molteplicità delle leve ambientali da attivare per affrontare la crisi del clima e della biodiversità . Nella prospettiva del COP26 che l'Italia co - ...(Teleborsa) - La leadership dell'Italia nell'utilizzare la finanza sostenibile per accelerare la transizione ecologica è importante per l'agenda climatica globale e il suo imporsi all'interno ...Milano, 3 mar. (Adnkronos) - "Siamo molto orgogliosi di aver partecipato, in qualità di structuring advisor del Framework e di lead manager, all’emissione del primo Btp Green. Il successo senza preced ...