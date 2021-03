BCL | Brindisi all’esordio nei play-off contro l’Hapoel Holon | dove vederla?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 3 marzo 2021) BCL – Dopo un ruolino di 4 successi su 6 incontri nella regular season, per l’Happy Casaè giunto il momento di confrontarsi con i-off di Basketball Champions League. I pugliesi sono inseriti nel Girone I assieme alle due turche Tofas Bursa e Pinar Karsiyaka e l’israeliana Hapoel. Proprio questi ultimi saranno i primi avversari degli uomini di Vitucci, questa sera al PalaPentassuglia con palla a due alle ore 20.30. La gara era originariamente prevista ieri con location in Isreale, ma si è optato per il rinvio in data odierna e a campo invertito per via del blocco del traffico areo nel paese del Medio Oriente. Appuntamento che si presenta dopo il successo in campionatoTrieste per 81-74, in uno dei tre anticipi del sabato di Serie A.dovrà fare ancora a meno di ...