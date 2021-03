AX Olimpia Milano-Fenerbahce, sfida chiave in ottica playoff (Di mercoledì 3 marzo 2021) In Eurolega seconda gara casalinga consecutiva per Milano che contro il Fenerbahce e il passato di Datome cerca di replicare l’impresa dell’andata per una vittoria che sarebbe decisiva in ottica playoff. L’AX non ha sbagliato contro il Khimki e con due gare in tre giorni contro i turchi e lo Zalgiris potrebbe definitivamente concretizzare l’obiettivo InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Leggi su infobetting (Di mercoledì 3 marzo 2021) In Eurolega seconda gara casalinga consecutiva perche contro ile il passato di Datome cerca di replicare l’impresa dell’andata per una vittoria che sarebbe decisiva in. L’AX non ha sbagliato contro il Khimki e con due gare in tre giorni contro i turchi e lo Zalgiris potrebbe definitivamente concretizzare l’obiettivo InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

