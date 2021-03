Aiello | dettaglio particolare sul palco dell’Ariston | scoppia il caso sul web

Leggi su youmovies

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il cantantenon è riuscito a passare inosservato durante la prima serata del Festival di Sanremo, e unha colpito i fan. Il cantanteieri ha stupito tutto il pubblico televisivo e i suoi fan per la scelta di unmoltoche non è sfuggito agli occhi più attenti. Per