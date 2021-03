20 opere di street art in grado di attirare l’attenzione di chiunque (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’arte si può trovare in ogni luogo. A volte, anche mentre camminiamo per strada non possiamo fare a meno di rimanere affascinati da determinate cose. Una forma d’arte che nel tempo sta prendendo sempre più piede è quella realizzata con i graffiti, lungo le strade cittadine. Queste opere di street art, riescono a trasformare oggetti comuni, come un muro, rendendolo davvero incredibile. Oggi vogliamo mostrarvi alcune vere meraviglie che mostrano come la creatività possa trasformare completamente certi ambienti urbani. 1. Questo muro sembra davvero un occhio incredibilmente realistico. Suscita quasi una certa soggezione. 2. Ecco come la fantasia riesce ad approfittare degli elementi di un ambiente disastrato. 3. Basta davvero poco per fare spuntare un sorriso… come un “rapimento alieno”. 4. Questo lavoro è “vertiginoso”. 5. A volte anche dallo sporco di ... Leggi su virali.video (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’arte si può trovare in ogni luogo. A volte, anche mentre camminiamo per strada non possiamo fare a meno di rimanere affascinati da determinate cose. Una forma d’arte che nel tempo sta prendendo sempre più piede è quella realizzata con i graffiti, lungo le strade cittadine. Questediart, riescono a trasformare oggetti comuni, come un muro, rendendolo davvero incredibile. Oggi vogliamo mostrarvi alcune vere meraviglie che mostrano come la creatività possa trasformare completamente certi ambienti urbani. 1. Questo muro sembra davvero un occhio incredibilmente realistico. Suscita quasi una certa soggezione. 2. Ecco come la fantasia riesce ad approfittare degli elementi di un ambiente disastrato. 3. Basta davvero poco per fare spuntare un sorriso… come un “rapimento alieno”. 4. Questo lavoro è “vertiginoso”. 5. A volte anche dallo sporco di ...

aruscica : #whatsnew ? ???????? ???????????? ???????????? racconta ???????????? ?????? ????????????, il programma strategico di @alteafederation per l’innova… - FeelCrowd : RT @ful_magazine: Un #mostra di #streetart a cielo aperto con le #opere di #Ache77 e un #crowdfunding a sostegno della la più antica #helpl… - giocarmon : Una delle opere più famose dal libro “Tor Pignattara Street Art”. Il libro è il 6° libro della collana sulla street… - giocarmon : Il sesto libro della collana sulla street art romana è dedicato all’area urbana di Tor Pignattara. Oltre 160 opere… - giocarmon : 'Street art in Rome: the murals' è il libro che raccoglie la migliore street art romana - Centinaia di opere a colo… -

Ultime Notizie dalla rete : opere street Montevago, il museo en plen air sulla rivista internazionale Wide Walls "Il museo en plen air tra i ruderi di Montevago valorizzato sul sito della rivista internazionale di arte contemporanea Wide Walls insieme alle opere dei più noti esponenti della street art. Vedere i murales realizzati dall'artista Ligama tra le macerie del terremoto del '68 fra i murales di Banksy, il più famoso e importante street artist ...

E - Distribuzione presenta il piano di interventi per la rete elettrica di Oristano ... attraverso la realizzazione di opere che risaltino anche la vocazione artistica di Oristano come ...elementi anonimi come le cabine elettriche che si trasformeranno in veri e propri simboli di Street ...

Italia, tutta la street art in una mappa interattiva SiViaggia Museo della street art di Montevago sul sito della rivista Wide Walls PALERMO - «Il museo en plen air tra i ruderi di Montevago valorizzato sul sito della rivista internazionale di arte contemporanea Wide Walls insieme alle opere dei più noti esponenti della street art.

Montevago, il museo en plen air sulla rivista internazionale di arte contemporanea Wide Walls Il museo en plen air tra i ruderi di Montevago valorizzato sul sito della rivista internazionale di arte contemporanea Wide Walls insieme alle opere dei più noti esponenti della street art.

"Il museo en plen air tra i ruderi di Montevago valorizzato sul sito della rivista internazionale di arte contemporanea Wide Walls insieme alledei più noti esponenti dellaart. Vedere i murales realizzati dall'artista Ligama tra le macerie del terremoto del '68 fra i murales di Banksy, il più famoso e importanteartist ...... attraverso la realizzazione diche risaltino anche la vocazione artistica di Oristano come ...elementi anonimi come le cabine elettriche che si trasformeranno in veri e propri simboli di...PALERMO - «Il museo en plen air tra i ruderi di Montevago valorizzato sul sito della rivista internazionale di arte contemporanea Wide Walls insieme alle opere dei più noti esponenti della street art.Il museo en plen air tra i ruderi di Montevago valorizzato sul sito della rivista internazionale di arte contemporanea Wide Walls insieme alle opere dei più noti esponenti della street art.