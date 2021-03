VIDEO Team New Zealand impenna in allenamento! Te Rehutai si solleva a prua e spancia sull’acqua! (Di martedì 2 marzo 2021) Sessione di allenamento con qualche attimo di spavento per Team New Zealand. Il Defender della America’s Cup è sceso in acqua nella baia di Auckland per prepararsi verso il match race contro Luna Rossa e ha avuto anche un contatto ravvicinato con l’equipaggio italiano. Proprio durante una fase di marcatura, mentre Team Prada Pirelli era giù dai suoi foil, Te Rehutai si è letteralmente impennata! La prua della barca neozelandese si è sollevata dall’acqua in maniera imbizzarrita e poi ha spanciato sull’acqua. Quando lo scafo si è alzato in aria si è temuto il peggio, Peter Burling è stato bravo a tenere il timone e a evitare danni clamorosi. I Kiwi stanno aspettando di conoscere il calendario del match race che metterà in palio la Vecchia Brocca, ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) Sessione di allenamento con qualche attimo di spavento perNew. Il Defender della America’s Cup è sceso in acqua nella baia di Auckland per prepararsi verso il match race contro Luna Rossa e ha avuto anche un contatto ravvicinato con l’equipaggio italiano. Proprio durante una fase di marcatura, mentrePrada Pirelli era giù dai suoi foil, Tesi è letteralmenteta! Ladella barca neozelandese si èta dall’acqua in maniera imbizzarrita e poi hato sull’acqua. Quando lo scafo si è alzato in aria si è temuto il peggio, Peter Burling è stato bravo a tenere il timone e a evitare danni clamorosi. I Kiwi stanno aspettando di conoscere il calendario del match race che metterà in palio la Vecchia Brocca, ...

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Team Diretta presentazione Mercedes Formula 1 2021/ Streaming video tv: evento al via! A livello di linee colori va poi detto che il team angotedesco già nei giorni scorsi ha lasciato ... via! PRESENTAZIONE MERCEDES 2021 FORMULA 1 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L'EVENTO La ...

America's Cup: i video di oggi di Luna Rossa e Te Rehutai, il caso umpire Auckland - Grazie ai video di Justin Mitchell vediamo le uscite di oggi 2 marzo di Luna Rossa ed Emirates Team New Zealand. Luna Rossa sul campo Echo, con 15 - 17 nodi di vento: Te Rehutai sul campo Echo, con 15 - 17 nodi ...

VIDEO Team New Zealand, allenamento verso la America's Cup. Contatto ravvicinato con Luna Rossa OA Sport Pogacar fino al 2026 con UAE Team Emirates Tadej Pogacar e l’UAE Team Emirates hanno un ulteriore motivo per gioire dopo il successo nell’UAE Tour: le strade del giovane talento sloveno e quelle della squadra emiratina saranno unite fino ad ...

