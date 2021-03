Vaccini a Cava, Cirielli (FdI): “Nessun polo vaccinale, navetta gratuita per gli ultra 80enni” (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti “E’ sconcertante che a Cava de’ Tirreni sia stato allestito un solo centro vaccinale (quello nella frazione di Santa Lucia) che, tra l’altro, non sarebbe dotato di tutte le tecnologie strumentali e infrastrutturali, per sottoporre al vaccino, in questa fase, tutti gli ultra 80enni e la popolazione scolastica”. Lo denuncia, in una nota, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Italo Cirielli: “L’ospedale, ormai da mesi, è stato depotenziato e tuttora non ci sono neanche i macchinari per la conservazione del vaccino Pfizer. Cos’è stato fatto in queste settimane per organizzare la campagna vaccinale? Poco. Nonostante le ultime dichiarazioni del sindaco Vincenzo Servalli, che sembrano indirizzare verso una dotazione tecnologica completa del ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti “E’ sconcertante che ade’ Tirreni sia stato allestito un solo centro(quello nella frazione di Santa Lucia) che, tra l’altro, non sarebbe dotato di tutte le tecnologie strumentali e infrastrutturali, per sottoporre al vaccino, in questa fase, tutti glie la popolazione scolastica”. Lo denuncia, in una nota, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Italo: “L’ospedale, ormai da mesi, è stato depotenziato e tuttora non ci sono neanche i macchinari per la conservazione del vaccino Pfizer. Cos’è stato fatto in queste settimane per organizzare la campagna? Poco. Nonostante le ultime dichiarazioni del sindaco Vincenzo Servalli, che sembrano indirizzare verso una dotazione tecnologica completa del ...

TatyTDV : @myrtamerlino Non si sono fossilizzati solo su alcuni vaccini... Sinovac vaccino tradizionale cinese... Neanche la… - generacomplotti : #fakeNews Morgan mi ha detto che il #Coronavirus non è una bufala dei templari per dimostrare che la terra è cava e… - positanonews : #Politica Cava de’ Tirreni. Inaccettabili i ritardi sui vaccini agli anziani, attacco di Davide Trezza e Luigi Petr… - fakegiannelli : Si può dire che l'ufficio legale che a #Bruxelles si è occupato del contratto per i #vaccini dovrebbe essere preso,… - Lucaerabreve_ok : @GuidoCrosetto Visto che se la cava così bene con la matematica mi dica come gestirebbe la prima e la seconda vacci… -