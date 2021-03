Sui vaccini l’Europa ha fallito. Ma Draghi… Parla Fitoussi (Di martedì 2 marzo 2021) Alla fine potrebbe essere colpa dell’Europa. O meglio, dei Paesi che vi fanno parte. Che non si sono mossi per tempo sui vaccini, dando vita a una sorta di psicodramma. E forse potrebbero anche avere le loro ragioni l’Austria e la Danimarca, quando decidono su due piedi di non aspettare la burocrazia europea e avviare una collaborazione con Israele per il vaccino di seconda generazione. Jean-Paul Fitoussi, economista e docente presso la Luiss e l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, e da poco entrato nel board della società cyber Vantea Smart, prende il problema dei vaccini di petto. Se qualcosa è andato storto e la campagna vaccinale prosegue a rilento, non è un caso. Anzi. Fitoussi, l’Europa non sembra dimostrare sui vaccini quella reattività che ci si aspettava. ... Leggi su formiche (Di martedì 2 marzo 2021) Alla fine potrebbe essere colpa del. O meglio, dei Paesi che vi fanno parte. Che non si sono mossi per tempo sui, dando vita a una sorta di psicodramma. E forse potrebbero anche avere le loro ragioni l’Austria e la Danimarca, quando decidono su due piedi di non aspettare la burocrazia europea e avviare una collaborazione con Israele per il vaccino di seconda generazione. Jean-Paul, economista e docente presso la Luiss e l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, e da poco entrato nel board della società cyber Vantea Smart, prende il problema deidi petto. Se qualcosa è andato storto e la campagna vaccinale prosegue a rilento, non è un caso. Anzi.non sembra dimostrare suiquella reattività che ci si aspettava. ...

ItaliaViva : Ottima giornata per gli italiani che finalmente possono contare su un cambio di passo sul piano vaccinale. Avevamo… - CarloCalenda : Sui vaccini l'Europa sta correggendo il tiro per dipendere meno dalle case farmaceutiche ed entro aprile arriverann… - ilfoglio_it : C'è un milione di dosi di vaccini nei frigoriferi per l'assenza di un piano vaccinale efficiente. L'Italia però ric… - NonnaPa20128158 : RT @jacopo_iacoboni: Almeno sei mesi completamente persi, sui vaccini, dalla gestione Conte-Arcuri. Adesso si riparte. Da zero. È un fatto. - analista1972 : RT @LorenzoCast89: Boris Johnson ha scommesso (rischiando) sui vaccini (ricerca, una dose a testa, tempi più rapidi di approvazione) e ha o… -