Stefàno: Lista per Gualtieri? Totonomi non mi interessa (Di martedì 2 marzo 2021) Roma – “Una mia ricandidatura? Mi sono messo a disposizione, non come singolo ma con una visione piu’ ampia, aperta al confronto. Per Roma serve una squadra che sia la piu’ ampia possibile, non un singolo nome.” “Se farei una Lista a sostegno di Gualtieri? Piu’ che il Totonomi vorrei partecipare a un dibattito, il piu’ ampio possibile su che citta’ vogliamo da qui a 10 anni, gli accordi elettorali mi interessano poco”. Lo ha detto il consigliere capitolino del M5S e presidente della commissione Mobilita’ di Roma Capitale, Enrico Stefano, intervenendo ai microfoni di Te la do io Tokyo su Centro Suono Sport. Leggi su romadailynews (Di martedì 2 marzo 2021) Roma – “Una mia ricandidatura? Mi sono messo a disposizione, non come singolo ma con una visione piu’ ampia, aperta al confronto. Per Roma serve una squadra che sia la piu’ ampia possibile, non un singolo nome.” “Se farei unaa sostegno di? Piu’ che ilvorrei partecipare a un dibattito, il piu’ ampio possibile su che citta’ vogliamo da qui a 10 anni, gli accordi elettorali mino poco”. Lo ha detto il consigliere capitolino del M5S e presidente della commissione Mobilita’ di Roma Capitale, Enrico Stefano, intervenendo ai microfoni di Te la do io Tokyo su Centro Suono Sport.

777Annino : RT @FrancyP_: @danieledv79 Stefano Feltri sa bene che MR non potrebbe farlo mentre sa benissimo di essere dipendente di De Benedetti 'nella… - simonavitelli60 : RT @FrancyP_: @danieledv79 Stefano Feltri sa bene che MR non potrebbe farlo mentre sa benissimo di essere dipendente di De Benedetti 'nella… - annamaria_ff : RT @FrancyP_: @danieledv79 Stefano Feltri sa bene che MR non potrebbe farlo mentre sa benissimo di essere dipendente di De Benedetti 'nella… - danieledv79 : RT @FrancyP_: @danieledv79 Stefano Feltri sa bene che MR non potrebbe farlo mentre sa benissimo di essere dipendente di De Benedetti 'nella… - afgianas : RT @FrancyP_: @danieledv79 Stefano Feltri sa bene che MR non potrebbe farlo mentre sa benissimo di essere dipendente di De Benedetti 'nella… -

Ultime Notizie dalla rete : Stefàno Lista Sanremo 2021, la scaletta della prima serata del Festival: gli ospiti e i cantanti La scaletta della prima serata: gli artisti che si esibiranno approfondimento Sanremo 2021, ecco i 26 cantanti big che prenderanno parte alla gara Questa la lista dei Campioni in ordine alfabetico: ...

Aspal, l'agenzia da 50 milioni di euro: poltrona del Dg libera, grandi manovre Di certo il nome del Dg di Aspal verrà scelto dalla lista da diciassette nomi che il 12 febbraio scorso ha aggiornato la commissione composta da Temussi, da Neroni e dalla Dg dell'assessorato agli ...

Per il dopo Pellizzari c'è l'avvocato Stefano Grassi: sarà candidato alla Presidenza del Cpa di Trento. E venerdì a Roma si decide sull'Eccellenza il Dolomiti La scaletta della prima serata: gli artisti che si esibiranno approfondimento Sanremo 2021, ecco i 26 cantanti big che prenderanno parte alla gara Questa ladei Campioni in ordine alfabetico: ...Di certo il nome del Dg di Aspal verrà scelto dallada diciassette nomi che il 12 febbraio scorso ha aggiornato la commissione composta da Temussi, da Neroni e dalla Dg dell'assessorato agli ...