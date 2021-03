Sono un mago | non operarti Muore disabile

(Di martedì 2 marzo 2021) Tiziana Paolocci L'uomo era stato raggirato dal truffatore, accusato di omicidio e violenza sessuale «Basta un consulto e saranno finiti i vostri problemi e le vostre preoccupazioni». Era la promessa scritta sull'insegna dello studio di Reggio Calabria del «» Davide De Simone, un truffatore che ora ha sulle spalle la morte di un, tre violenze sessuali, raggiri e ricettazione e dovrà rispondere anche di circonvenzione di incapace e detenzione abusiva di armi. L'uomo, 40 anni, noto come «il santone dalla Sicilia», è stato arrestato dai carabinieri calabresi con l'accusa di omicidio colposo in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Palmi, Barbara Borrelli, su richiesta del procuratore facente funzioni Giuseppe Casciaro e del sostituto Giorgio Panucci. Ai domiciliari la moglie, accusata di ...

... come il "" che ha umiliato Mario, una brutta fine. Lungo il XIX secolo, tra Torino, Palermo e ... Eccetto il protagonista, tutti gli altri personaggirealmente esistiti e hanno fatto quello che ...questi 'riti sessuali' chevalsi alDavide De Simone, quarantenne catanese con lo studio a Reggio Calabria e a Gioia Tauro, anche alcune accuse di violenza sessuale. L'uomo è stato ...Con riti esoterici o talismani, per 500 o 600 euro, prometteva di risolvere il malocchio, ma per certe maledizioni era necessario un rito sessuale. Il sedicente mago Davide De Simone, 40enne catanese ...AGI - Non solo si sarebbe fatto consegnare mensilmente da una delle sue vittime la pensione di invalidità, ma avrebbe convinto un infermo mentale anche a rifiutare di sottoporsi a un intervento chirur ...