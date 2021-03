Sanremo 2021 | arrivano i Big | Arisa incanta | che look!

Leggi su chenews

(Di martedì 2 marzo 2021) Emozione ed entusiasmo alle stelle percon Amadeus e Fiorello: tutti gli ospiti e i cantanti della prima puntata in diretta e le anticipazioni(fonte foto: Raiplay)Dopo le quattro Nuove Proposte, e la scelta che è ricaduta su Gaudiano e Folcast che proseguiranno la loro avventura, ecco che il Festival è finalmente pronto ad iniziare con l’ingresso dei Big e l’inizio della competizione musicale più amata di Italia. Il duo Amadeus – Fiorello ha superato agilmente, con ironia e bravura l’ostacolo di uno start tanto anomalo per, che come noto in virtù delle misure anti-covid vede le poltrone vuote all’interno del Teatro dell’Ariston. Dopo l’esibizione toccante di Diodato, con il ricordo della sua vittoria l’anno scorso, prima che la pandemia ...