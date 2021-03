Rsf denuncia il principe saudita Mbs in Germania per crimini contro l'umanità (Di martedì 2 marzo 2021) Un documento di oltre cinquecento pagine, con cui si denunciano “una serie di crimini contro l’umanità commessi contro giornalisti in Arabia saudita” dal principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e dai suoi funzionari, è stato presentato da Reporters sans frontières (RSF) al procuratore generale della Corte federale di Karlsruhe, in Germania. Tortura, violenza, coercizione sessuale, sparizione forzata, privazione illegale di libertà fisica e persecuzione “diffusa e sistemica” sono alcuni dei reati a cui sono sottoposti i 35 giornalisti elencati all’interno della denuncia, tra cui figurava anche Khashoggi ucciso il 2 ottobre 2018 nel consolato di Istanbul e il blogger Radif Badawi, attualmente detenuto. “Questi ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 2 marzo 2021) Un documento di oltre cinquecento pagine, con cui sino “una serie dil’commessigiornalisti in Arabia” dalereditarioMohammed bin Salman e dai suoi funzionari, è stato presentato da Reporters sans frontières (RSF) al procuratore generale della Corte federale di Karlsruhe, in. Tortura, violenza, coercizione sessuale, sparizione forzata, privazione illegale di libertà fisica e persecuzione “diffusa e sistemica” sono alcuni dei reati a cui sono sottoposti i 35 giornalisti elencati all’interno della, tra cui figurava anche Khashoggi ucciso il 2 ottobre 2018 nel consolato di Istanbul e il blogger Radif Badawi, attualmente detenuto. “Questi ...

