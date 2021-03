Red Sonja | sta per aprirsi il casting del reboot

(Di martedì 2 marzo 2021) Finalmente sta per mettersi in moto la macchina organizzativa deldi Red. È passato circa un anno e mezzo da quando Joey Soloway ha accettato di subentrare a Bryan Singer come regista del film, ma da quel momento non sono giunte ulteriori notizie. Adesso invece sembra proprio che qualcosa si stia muovendo, poiché è stato trovato lo sceneggiatore e isarebbero ad un passo dall’apertura, quindi nelle prossime settimane dovrebbero arrivare i nomi degli attori che saranno sul set e soprattutto di colei che riporterà sul grande schermo la coraggiosa e conturbante eroina. La casa di produzione Millennium Films ha scelto il giovane talento Tasha Huo come sceneggiatrice del lungometraggio su Reddiretto da Soloway. Ricordiamo che la showrunner è anche la produttrice esecutiva di un nuovo anime su ...

