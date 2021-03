Parcheggia l'auto e viene insultato da ragazzini 'Frocio di m.' poi gli sputi sull'auto (Di martedì 2 marzo 2021) Prima le offese, pesanti, omofobe e gratuite: 'Checchina', 'Frocio di m.', 'femminuccia'. Poi l'auto bersagliata da sputi che ne hanno ricoperto il parabrezza, i finestrini e le portiere. Senza ... Leggi su monzatoday (Di martedì 2 marzo 2021) Prima le offese, pesanti, omofobe e gratuite: 'Checchina', 'di m.', 'femminuccia'. Poi l'bersagliata dache ne hanno ricoperto il parabrezza, i finestrini e le portiere. Senza ...

