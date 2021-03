Nuovo Dpcm, Galli: “Possono servire altre misure” (Di martedì 2 marzo 2021) “Non mi stupirei sulla necessità di cambiamenti in corsa rispetto al Nuovo Dpcm”. Il professor Massimo Galli si esprime così sul Nuovo Dpcm, firmato dal premier Mario Draghi, con divieti, restrizioni e misure in vigore dal 6 marzo al 6 aprile. “A dettare il copione è il virus. Mi auguro che nuove misure non siano necessarie o che siano particolarmente mirate, mi auguro che in determinati contesti si possano combinare vaccinazione e valutazione dell’infezione”, dice il responsabile di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano a Otto e mezzo. Il quadro dell’epidemia è complicato dalle varianti del covid, in particolare quella inglese. “Sono giorni e settimane che batto su questo tasto. E’ avvenuto quello che era facile prevedere, non solo da me ma da chiunque ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 2 marzo 2021) “Non mi stupirei sulla necessità di cambiamenti in corsa rispetto al”. Il professor Massimosi esprime così sul, firmato dal premier Mario Draghi, con divieti, restrizioni ein vigore dal 6 marzo al 6 aprile. “A dettare il copione è il virus. Mi auguro che nuovenon siano necessarie o che siano particolarmente mirate, mi auguro che in determinati contesti si possano combinare vaccinazione e valutazione dell’infezione”, dice il responsabile di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano a Otto e mezzo. Il quadro dell’epidemia è complicato dalle varianti del covid, in particolare quella inglese. “Sono giorni e settimane che batto su questo tasto. E’ avvenuto quello che era facile prevedere, non solo da me ma da chiunque ...

