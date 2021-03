Nessuno prende in carico gli addetti al cimitero, “nemmeno il Comune” (Di martedì 2 marzo 2021) MODENA – Il Comune si è scordato di inserirli nella clausola sociale, che di solito serve proprio a garantire i lavoratori tra un cambio di appalto e l’altro. La cooperativa sociale che è subentrata, però, si chiama fuori e si rifiuta di prenderli in carico. Quella che è uscita, invece, non si è preoccupata di reinserire nessuno. Il risultato è quello di uno stallo totale con le persone interessate che rimangono in un ‘limbo’, fino alla prossima chiamata. Succede a Carpi, nel modenese, dove otto lavoratori ‘storici’ del cimitero non riescono, da mesi, ad uscire dall’incubo di rimanere senza posto. A distanza di quattro mesi, per la precisione, “sono ancora in attesa di risposte i lavoratori e le lavoratrici che si occupano dei servizi funerari e di pulizie del cimitero di Carpi, poiché dal 9 novembre 2020 con il cambio di concessione da Cfp a cooperativa sociale Barbara B non sono passati alla nuova concessionaria“, certificano in una nota congiunta i sindacalisti che stanno seguendo la vertenza in ballo, complicata ma più che altro beffarda. Leggi su dire (Di martedì 2 marzo 2021) MODENA – Il Comune si è scordato di inserirli nella clausola sociale, che di solito serve proprio a garantire i lavoratori tra un cambio di appalto e l’altro. La cooperativa sociale che è subentrata, però, si chiama fuori e si rifiuta di prenderli in carico. Quella che è uscita, invece, non si è preoccupata di reinserire nessuno. Il risultato è quello di uno stallo totale con le persone interessate che rimangono in un ‘limbo’, fino alla prossima chiamata. Succede a Carpi, nel modenese, dove otto lavoratori ‘storici’ del cimitero non riescono, da mesi, ad uscire dall’incubo di rimanere senza posto. A distanza di quattro mesi, per la precisione, “sono ancora in attesa di risposte i lavoratori e le lavoratrici che si occupano dei servizi funerari e di pulizie del cimitero di Carpi, poiché dal 9 novembre 2020 con il cambio di concessione da Cfp a cooperativa sociale Barbara B non sono passati alla nuova concessionaria“, certificano in una nota congiunta i sindacalisti che stanno seguendo la vertenza in ballo, complicata ma più che altro beffarda.

marielSiviglia : A chi si prende gioco dei diritti umani fondamentali della infanzia, sarà la vita a prendersi gioco di loro; non fa… - BluGianni : @Apeiron123 @SergioGhio2 simili come: Il sole sta tramontando. Ma nessuno li prende alla lettera. - Johnny_Plague : @pippo_sempre @lara93 @LeoWh1te_ Aaaaaaah l'ignoranza. L'influenza è più bassa rispetto alla media degli anni in cu… - gustatore : @antofns Un calciatore di 29 anni non se lo prende nessuno, forse solo qualche folle a quella cifra - Lady26975507 : RT @bhovabbe: Io riesco solo a pensare a quando Giuly disse “perché mai nessuno prende una tranvata per me!?” Ed ora ha il re dei sottoni… -