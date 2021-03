Napoli | i convocati di Gattuso per il Sassuolo Torna Manolas | ancora out Osimhen

(Di martedì 2 marzo 2021) Ilha reso noti iper la gara contro il: fuori Koulibaly per squalifica, rientra invecein difesa mentre in attacco resta fuori. Di seguito la lista completa: Portieri: Meret, Ospina, Contini.Difensori: Zedadka, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui,, Costanzo.Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko:Attaccanti: Politano, Insigne, Mertens, Cioffi, D’Agostino. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

stata diramata la lista deicon cui Gennaro Gattuso affronterà il Sassuolo domani alle 18:30 al Mapei Stadium . Ilha sempre trovato il gol in tutte le sette gare di Serie A giocate al Mapei Stadium contro il ...- Ilha reso nota la lista dei 23di Rino Gattuso in vista della trasferta di domani (ore 18.30 al Mapei Stadium) contro il Sassuolo . Per un difensore assente come lo squalificato Kalidou ...Il Sassuolo ha comunicato la lista dei calciatori convocati da mister De Zerbi per la sfida contro il Napoli in programma al Mapei Stadium mercoledì 3 marzo alle ore 18:30. PORTIERI: Consigli, Pegolo, ...Dopo essere tornati alla vittoria contro il Benevento, Gennaro Gattuso spera di continuare sulla strada intrapresa e risalire la classifica, fin qui davvero al di sotto delle aspettative.