"Sono stati mesi durissimi e il settore delle Malattie rare è stato marginalizzato, già prima delle pandemia non c'era grande attenzione. La delega alle Malattie rare non è stata data a nessun sottosegretario e questo è indicativo di una scarsa attenzione ai pazienti. In più il testo unico sulle Malattie rare, molto importante per sostenere la ricerca, non ha concluso i suoi lavori parlamentari e da mesi fatica a trovare spazio. Ora è stato calendarizzato alla Camera per il 29 marzo e monitoreremo l'iter". Lo ha evidenziato Francesco Macchia, coordinatore dell'Osservatorio Farmaci Orfani (Ossfor), nel suo intervento al convegno online 'Associazioni e famiglie a colloquio con tre ministre del nuovo ...

Ultime Notizie dalla rete : Malattie rare Angelini Pharma: investimento nell'incubatore di startup Argobio ... sistema nervoso centrale e malattie rare'. L'obiettivo di Argobio e' quello di creare e lanciare nei prossimi cinque anni almeno cinque societa' biotecnologiche. L'incubatore si concentrera' su ...

Malattie rare, Binetti: "I pazienti siano al centro dell'azione del governo" La presidente dell'Intergruppo parlamentare sulle malattie rare apre il confronto tra le associazioni e le ministre Bonetti, Dadone e Stefani. "Dal ministro Speranza e dai sottosegretari non abbiamo ricevuto alcuna risposta"

Malattie rare. Serve un nuovo Piano Nazionale Quotidiano Sanità Malattie rare, Bonetti: i minori fragili siano al centro dell'azione comunitaria "Stanziati 60 milioni per le regioni e al Senato in discussione un nuovo fondo per il caregiver familiare". Così la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, alle associazioni dei pazienti con m ...

Malattie rare, Macchia (Ossfor): 'Anno durissimo, settore è stato marginalizzato' "Sono stati mesi durissimi e il settore delle malattie rare è stato marginalizzato, già prima delle pandemia non c'era grande attenzione. La delega alle malattie rare non è stata data a nessun sottose ...

