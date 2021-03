Malattie rare: Dadone, 'fragilità e diversità in questo anno acuite maggiormente' (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar.(Adnkronos Salute) - "In questo anno purtroppo le fragilità e le diversità si sono acuite maggiormente. Chi aveva difficoltà ne ha avute ancora di più, chi invece aveva delle fragilità, e una sorta quasi di emarginazione dettata dalla diversità si è visto ancora più ai margini della società". Lo ha detto Fabiana Dadone, ministra per le Politiche Giovanili nel suo intervento al webinar 'Malattie rare: associazioni e famiglie a colloquio con tre ministre del nuovo governo Draghi', promosso dalla senatrice Paola Binetti, presidente dell'Intergruppo parlamentare e dall'Osservatorio Malattie rare (Omar). "Penso ai giovani, - ha aggiunto Dadone ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar.(Adnkronos Salute) - "Inpurtroppo lee lesi sono. Chi aveva difficoltà ne ha avute ancora di più, chi invece aveva delle, e una sorta quasi di emarginazione dettata dallasi è visto ancora più ai margini della società". Lo ha detto Fabiana, ministra per le Politiche Giovanili nel suo intervento al webinar ': associazioni e famiglie a colloquio con tre ministre del nuovo governo Draghi', promosso dalla senatrice Paola Binetti, presidente dell'Intergruppo parlamentare e dall'Osservatorio(Omar). "Penso ai giovani, - ha aggiunto...

