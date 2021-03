Le varianti fanno paura. Arrivano le strette del Dpcm (Di martedì 2 marzo 2021) Il numero dei nuovi casi spinge ad una maggiore cautela: dovrebbero essere confermate le restrizioni con tutti i principali divieti che resteranno in vigore per almeno un altro ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 2 marzo 2021) Il numero dei nuovi casi spinge ad una maggiore cautela: dovrebbero essere confermate le restrizioni con tutti i principali divieti che resteranno in vigore per almeno un altro ...

agorarai : 'Le cose non stanno andando per niente bene, è evidente. C'è l'illusione di avere alle spalle qualcosa che invece a… - GiuSette7 : @OssimoroJu29ro @ilpost Apertura del TG La7, ORA: 'Le varianti fanno paura' - Christi40404256 : RT @Christi40404256: Ma perché sul telegiornale nel mainstream fanno sempre allarmismo sul virus e sulle varianti,poi fanno sempre supposi… - ilucian2 : @Corriere Prepariamoci a stoca!! Sto dannato covid è stato gestito malissimo fin dall’inizio, nell’ frattempo in mo… - Alessan62928937 : @lauraluciacarme @fenderfretless @NFratoianni E fanno bene poichè, come saprà, questa epidemia non terminerà domani… -