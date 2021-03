L’allarme del fisico Parisi: «Temo una quarta ondata in inverno. Molto dipenderà dai vaccini» (Di martedì 2 marzo 2021) La curva dei contagi sale e c’è chi comincia a ipotizzare una quarta ondata. Giorgio Parisi, presidente dell’Accademia nazionale dei Lincei, mette in guarda da una possibile nuova ondata per il prossimo inverno. Il prestigioso fisico, intervistato dal Corriere della Sera, specifica anche che quella attuale potrebbe essere una recrudescenza della prima. “In ogni caso ha senso chiamarla terza ondata perché ha caratteristiche diverse: le varianti“. Parisi ipotizza una quarta ondata il prossimo inverno Il fisico legge i numeri. Che non sono rassicuranti. Nella seconda ondata abbiamo avuto quasi 41 mila casi in un giorno. Tra una decina di giorni – dice – scopriremo che ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 marzo 2021) La curva dei contagi sale e c’è chi comincia a ipotizzare una. Giorgio, presidente dell’Accademia nazionale dei Lincei, mette in guarda da una possibile nuovaper il prossimo. Il prestigioso, intervistato dal Corriere della Sera, specifica anche che quella attuale potrebbe essere una recrudescenza della prima. “In ogni caso ha senso chiamarla terzaperché ha caratteristiche diverse: le varianti“.ipotizza unail prossimoIllegge i numeri. Che non sono rassicuranti. Nella secondaabbiamo avuto quasi 41 mila casi in un giorno. Tra una decina di giorni – dice – scopriremo che ...

