Juventus-Spezia | Paratici | “Coscienti della scelta di Pirlo | contenti di questa via intrapresa”

(Di martedì 2 marzo 2021) “Purtroppo agli occhi di chi non è del mondo del calcio conta solo vincere, il risultato conta ma per raggiungerlo si devono fare certe cose: allenarsi bene, avere una rosa competitiva. I cicli durano tre-quattro anni e siamo sempre riusciti a vincere”. Fabionel pre partita diaffronta il temadi Andreain estate e dei risultati che al momento vedono i bianconeri lontani dalla vettaclassifica: “Quest’anno abbiamo rinnovato, intrapreso una nuova linea.di quel che abbiamo fatto e convinti che la linea avrà i frutti sperati. Convinti di? Le scelte vanno contestualizzate al momento, non se ne deve parlare a posteriori. Siamo...

Anche loè reduce dal pareggio in rimonta per 2 - 2 contro il Parma. Fischio d'inizio alle 20.45. LE FORMAZIONI UFFICIALI(4 - 4 - 2): Szczesny; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; ...2 Problemi in casaper Matthijs de Ligt. Il centrale olandese, che doveva partire titolare contro lonella gara in programma alle 20.45, ha avvertito un problema al tendine nella fase di riscaldamento e, ...Juventus-Spezia è il secondo anticipo della 25sima giornata di Serie A, di nuovo in campo per il turno infrasettimanale. La partita tra Juventus e Spezia si gioca oggi, martedì 2 marzo, alle ore 20.45 ...Juventus-Spezia si giocherà questa sera martedì 2 marzo 2021 alle ore 20.45 per il turno infrasettimanale di Serie A valido per la 25^ giornata di campionato. I bianconeri di Andrea Pirlo ospitano i l ...