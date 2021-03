Iss, allarme giovanissimi: ora sono loro i più colpiti dal virus: nella fascia 13 - 19 anni 200 casi ogni 100mila abitanti (Di martedì 2 marzo 2021) La pandemia ha ripreso a correre anche in Italia. I dati degli ultimi giorni confermano una crescita della curva del contagio che ieri ha registrato 13.114 casi positivi, circa 3.500 in più rispetto a ... Leggi su leggo (Di martedì 2 marzo 2021) La pandemia ha ripreso a correre anche in Italia. I dati degli ultimi giorni confermano una crescita della curva del contagio che ieri ha registrato 13.114positivi, circa 3.500 in più rispetto a ...

angiuoniluigi : RT @leggoit: Covid, l'Iss lancia l'allarme giovanissimi: ora sono loro i più colpiti dal virus: nella fascia 13-19 anni 200 casi ogni 100mi… - leggoit : Covid, l'Iss lancia l'allarme giovanissimi: ora sono loro i più colpiti dal virus: nella fascia 13-19 anni 200 casi… - comristorazione : Coronavirus, allarme Iss sui giovani: “Da fine gennaio più casi tra gli under 20 e meno tra gli adulti. È la prima… - Fredericknapoli : Coronavirus, allarme Iss sui giovani: “Da fine gennaio più casi tra gli under 20 e meno tra gli adulti. È la prima… - augusto_amato : Coronavirus, allarme Iss sui giovani: “Da fine gennaio più casi tra gli under 20 e meno tra gli adulti. È la prima… -