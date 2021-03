Il vulcano Sinabung, fa paura flussi piroclastici con cenere fino a 12,2 km (Di martedì 2 marzo 2021) Una grande eruzione è iniziata nel vulcano indonesiano Sinabung alle 23:42 UTC del 1 ° marzo 2021, espellendo cenere fino a 12,2 km sul livello del mare. Questa è la sua prima grande eruzione dall’agosto 2020. L’eruzione ha prodotto flussi piroclastici fino a 5 km lungo il versante ESE del vulcano. L’Osservatorio del vulcano di Sinabung ha aumentato il codice di allerta per l’aviazione da arancione a rosso alle 00:20 UTC e lo ha abbassato di nuovo ad arancione alle 02:47 UTC. Varie persone sono state colte dal panico ma non ci sono state segnalazioni di vittime. Nel frattempo, tutta l’area ad almeno 3 km dal cratere è stata sgomberata. I residenti sono invitati a rimanere ad almeno 3 km (1,8 miglia) dal cratere. ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 2 marzo 2021) Una grande eruzione è iniziata nelindonesianoalle 23:42 UTC del 1 ° marzo 2021, espellendoa 12,2 km sul livello del mare. Questa è la sua prima grande eruzione dall’agosto 2020. L’eruzione ha prodottoa 5 km lungo il versante ESE del. L’Osservatorio deldiha aumentato il codice di allerta per l’aviazione da arancione a rosso alle 00:20 UTC e lo ha abbassato di nuovo ad arancione alle 02:47 UTC. Varie persone sono state colte dal panico ma non ci sono state segnalazioni di vittime. Nel frattempo, tutta l’area ad almeno 3 km dal cratere è stata sgomberata. I residenti sono invitati a rimanere ad almeno 3 km (1,8 miglia) dal cratere. ...

