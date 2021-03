Il dramma della scuola nel mondo con la pandemia: persi in totale 112 miliardi di giorni in classe (Di martedì 2 marzo 2021) La scuola è stato uno degli ambienti maggiormente colpiti dalla pandemia, e a confermarlo sono i nuovi dati diffusi da Save The Children. A un anno dall'inizio della pandemia di Covid, bambini e ... Leggi su globalist (Di martedì 2 marzo 2021) Laè stato uno degli ambienti maggiormente colpiti dalla, e a confermarlo sono i nuovi dati diffusi da Save The Children. A un anno dall'iniziodi Covid, bambini e ...

TizianoFerro : #1ANNOSENZAEVENTI INSIEME: per i lavoratori della musica. Non ci fermiamo, il supporto continua e continuerà .… - globalistIT : - Devi_Fede : RT @mathildeleflot: Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca), Ettore Scola, 1970 - JvJean1971 : L'epifania della miseria: dalla Grande Depressione al Pitocchetto, tra fotografia, cinema e pittura il dramma dei d… - spiritogatto : RT @IvanoMulone: @ghiacciosottile Neppure indossare una mascherina durante una pandemia è un dramma ma in molti la fanno passare come una l… -