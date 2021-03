Giulia De Lellis, in lacrime: “Mi sono messa a piangere ricordando quei giorni” (Di martedì 2 marzo 2021) A non perdersi la finale della quinta edizione del GF Vip è stata Giulia De Lellis. La nota influencer, tramite le IG Stories, ha rivelato di non essere riuscita a trattenere le lacrime. Come già accaduto in precedenza, l’ex corteggiatrice ha deciso di aprirsi con i follower, spiegando loro il perché dello sfogo. “Mi sono L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 2 marzo 2021) A non perdersi la finale della quinta edizione del GF Vip è stataDe. La nota influencer, tramite le IG Stories, ha rivelato di non essere riuscita a trattenere le. Come già accaduto in precedenza, l’ex corteggiatrice ha deciso di aprirsi con i follower, spiegando loro il perché dello sfogo. “MiL'articolo

vincy93hp : @buffering000 A me una Giulia de Lellis ?? - vincy93hp : Ma sono visionaria o una di loro è Giulia de Lellis? ?? #Sanremo2021 - tiellai : @neensheart vabbè ma stiamo parlando dei consigli di giulia de lellis, cosa pretendi.. - yo20213 : RT @1alexbebek: ora io non vorrei essere insultata ma in questa Demet c'è oggettivamente un po' di Giulia de lellis AMMETTIAMOLO. https://t… - gvccinjh : Giulia De Lellis continuasse a consigliarmi mascara perché le sue ultime storie mi stanno facendo venire voglia di… -