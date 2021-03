Gigi Sartor condannato a un anno e due mesi: ex calciatore trovato con una serra di marijuana (Di martedì 2 marzo 2021) Gigi Sartor, l’ex calciatore di serie A, è stato condannato a un anno, due mesi e venti giorni. L’ex atleta era stato arrestato in flagranza di reato mentre stava coltivando una serra di marijuana all’interno di un casolare isolato nel parmense. Gigi Sartor: l’arresto Gigi Sartor era stato sorpreso dagli agenti della Guardia di finanza in una casa di Lesignano Palmia, in provincia di Parma: attorno a lui centinaia di piantine pronte a produrre oltre due chili di sostanza stupefacente, rivela Ansa. Con lui anche un amico, anche lui condannato, dato che però era incensurato ha avuto la sospensione della pena. Stando a quanto viene riportato, l’ex ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 2 marzo 2021), l’exdi serie A, è statoa un, duee venti giorni. L’ex atleta era stato arrestato in flagranza di reato mentre stava coltivando unadiall’interno di un casolare isolato nel parmense.: l’arrestoera stato sorpreso dagli agenti della Guardia di finanza in una casa di Lesignano Palmia, in provincia di Parma: attorno a lui centinaia di piantine pronte a produrre oltre due chili di sostanza stupefacente, rivela Ansa. Con lui anche un amico, anche lui, dato che però era incensurato ha avuto la sospensione della pena. Stando a quanto viene riportato, l’ex ...

