Franco Morbidelli | “Rossi? Un amico e il primo da battere”

(Di martedì 2 marzo 2021) Dopo la presentazione del team Petronas Yamaha SRTtorna a parlare del rapporto speciale con il nuovo compagno di box Valentinoe delle aspettative per la MotoGP 2021. Partito come uno dei primi allievi della VR46 Academy,è ora pronto a rubare la scena al mentore,e leggenda Valentino. Già nella passata edizione della MotoGP il Morbido aveva dimostrato il suo talento confermandosi come il miglior pilota in sella a Yamaha, ma il 2021 sarà una sfida tutta nuova. Nonostante le pressioni il Morbido non si scompone e guarda con serenità al futuro col Dottore: “É solo un gioco. Niente è forte come l’amicizia”. Le parole di“Verso Valentino avrò lo stesso atteggiamento corretto e giusto che ho nei confronti di ...

può fare una buona stagione, mentre Valentino Rossi porterà con sé molta attenzione' , ha spiegato Zeelenberg. Passare in un team satellite potrebbe rivelarsi un vantaggio per ...ti sorprende sempre. Tutti lo indicano come candidato al titolo mondiale e lui non si tira indietro , riguardo alla convivenza con Rossi dice che sarà sì un condizionamento ma per ...Franco Morbidelli torna a parlare dell'amicizia con il mentore/compagno Valentino Rossi, del Mondiale MotoGP e degli avversari del 2021.Il boss del team LCR Lucio Cecchinello in un'intervista a Gpone.com ha ammesso di aver pensato a Franco Morbidelli per sostituire Cal Crutchlow nella squadra satellite della Honda: "Non c'è stato un v ...