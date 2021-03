“Era troppo efficiente per Draghi”. Travaglio si dispera per il licenziamento di Arcuri (Di martedì 2 marzo 2021) “Mancava giusto un bel generale…”. Marco Travaglio, dopo l’uscita di scena del suo amatissimo Conte, deve incassare anche il licenziamento del super commissario all’emergenza Covid, Domenico Arcuri, a beneficio di un militare, il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo. I disastri di Arcuri, riconosciuti oggi su tutti i giornali e senza uno straccio di difesa da parte di nessun partito, neanche i Cinquestelle, non esistono, per Travaglio, che ne contesta il licenziamento. Travaglio difende Arcuri dopo il licenziamento Una mossa che il direttore del “Fatto Quotidiano” considera frutto di una sorta di “colpo di Stato” finanziario e militare, quasi una roba argentina o greca, finalizzata a far fuori ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 marzo 2021) “Mancava giusto un bel generale…”. Marco, dopo l’uscita di scena del suo amatissimo Conte, deve incassare anche ildel super commissario all’emergenza Covid, Domenico, a beneficio di un militare, il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo. I disastri di, riconosciuti oggi su tutti i giornali e senza uno straccio di difesa da parte di nessun partito, neanche i Cinquestelle, non esistono, per, che ne contesta ildifendedopo ilUna mossa che il direttore del “Fatto Quotidiano” considera frutto di una sorta di “colpo di Stato” finanziario e militare, quasi una roba argentina o greca, finalizzata a far fuori ...

vascorossi : Non ero nato per fare la rockstar, ma era troppo divertente raccontare le verità scomode, il nostro malessere negat… - Michael_0101010 : @wukunny @G23Mld @BarbaraRaval @ZombieBuster5 Questo era prevedibile. Materiale troppo 'sensibile' per lasciare che… - DoctorWho744 : @Agenzia_Italia effettivamente la #DittaturaSanitaria era troppo libertaria... - SuttoraM : RT @MariaReginaDer7: @DonatoMarinelli @angygel22 @lucy_esposito @ValerioLivia @SuttoraM @giusyoni @AlmiraUva @lagatta4739 @Hakflak @Antonel… - DonatoMarinelli : RT @MariaReginaDer7: @DonatoMarinelli @angygel22 @lucy_esposito @ValerioLivia @SuttoraM @giusyoni @AlmiraUva @lagatta4739 @Hakflak @Antonel… -

Ultime Notizie dalla rete : Era troppo Consulta Ambiente: 'Carpi, cemento e asfalto a danno del verde' 'A Carpi troppo cemento e asfalto a danno del verde'. Lo ha affermato senza mezze parole, come è sua ...lungo tempo dalle Ferrovie regionali) dei pendolari lavoratori e studenti di cui Frascarolo era ed ...

Nella repubblica dei ricatti Da ciò che era troppo complesso per quelli che erano allora i nostri attrezzi interpretativi. O da quanto era così semplice, scontato e ostentato, da non lasciarsi scorgere. Soprattutto se intravisto ...

"Era troppo efficiente per Draghi". Travaglio si dispera per il licenziamento di... Il Secolo d'Italia "Mia madre di 90 anni in fila al freddo" E all’accettazione distanze poco rispettate Ieri somministrazione delle dosi a rilento all’hangar 3 di strada Minutara, un cittadino lamenta: "Un’ora in attesa all’aperto . Servirebbe qualche operatore in più per tenere sotto controllo gli asse ...

Mecacci: «Stavolta troppo superficiali» sala stampa Ecco le parole di coach Mecacci nel dopo partita: «Bisogna distinguere due cose - spiega il tecnico della formazione centese -, la voglia e questa va nei meriti di Pistoia che veniva da un ...

'A Carpicemento e asfalto a danno del verde'. Lo ha affermato senza mezze parole, come è sua ...lungo tempo dalle Ferrovie regionali) dei pendolari lavoratori e studenti di cui Frascaroloed ...Da ciò checomplesso per quelli che erano allora i nostri attrezzi interpretativi. O da quantocosì semplice, scontato e ostentato, da non lasciarsi scorgere. Soprattutto se intravisto ...Ieri somministrazione delle dosi a rilento all’hangar 3 di strada Minutara, un cittadino lamenta: "Un’ora in attesa all’aperto . Servirebbe qualche operatore in più per tenere sotto controllo gli asse ...sala stampa Ecco le parole di coach Mecacci nel dopo partita: «Bisogna distinguere due cose - spiega il tecnico della formazione centese -, la voglia e questa va nei meriti di Pistoia che veniva da un ...