Dramma a Roma | bimba di 3 anni investita da una Minicar

In pochi minuti, nella mattinata di ieri, si è consumato un Dramma. Una bimba di soli 3 anni è stata investita da una Minicar. L'investimento della bimba Nella mattinata di ieri, poco dopo le ore 8:00, in Via Civitella D'Agliano, all'intersezione con via Valdagno, una bimba di 3 anni è stata investita. La bambina era con la mamma, ed è stata investita da una Minicar Ligier guidata da una ragazza di 18 anni. Subito dopo l'incidente è intervenuta una pattuglia della polizia locale oltre agli operatori del 118, i quali hanno prontamente trasportato la bimba all'ospedale Gemelli. La polizia indaga sulla esatta dinamica di quanto accaduto.

