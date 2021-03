Diedi un ceffone a Tognazzi per quel suo bacio troppo osé

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 2 marzo 2021) Nino Materi Non solo "signora del circo" ma anche attrice. Fu scoperta da Fellini e ha lavorato con Eduardo e Totò. Per lei Visconti "scalò" un balcone... Per Liana Orfei lo spettacolo più bello del mondo non smette mai di scendere in pista.l'arena del circo, dall'inconfondibile odore di sabbia e segatura mista all'afrore selvaggio dei leoni e al sudore ardimentoso dei trapezisti. The show must go on! Così, da 84 anni: l'età di Liana, donna senza tempo, sempre ammantata di fascino e bellezza. Ogni giorno una replica. Avvolta dall'eco degli applausi del pubblico. Non meno forte, anche adesso che la standing ovation è solo un ologramma di ricordi. Lei, la «regina del circo»; una corona che però tiene a condividere con la propria gente: «Un mondo meravigliosamente spettacolare in cui tutti sono re e regina». Ma circoscrivere l'esistenza di Liana Orfei ...