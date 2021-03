Covid, Ferretti: “In Europa serve un nuovo ‘Whatever it takes’ a livello sanitario” (Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – “La battaglia contro la pandemia non si può vincere utilizzando le armi tradizionali dei lockdown ‘stop and go’. Questa partita la si vince solo a livello europeo, cercando di trasferire ciò che è già stato fatto a livello di emergenza economica nell’emergenza sanitaria. Servono cose eccezionali, serve un nuovo Whatever it takes a livello sanitario“. Questa la strategia proposta dall’economista e docente della Innovation Academy Trentino, Andrea Ferretti per combattere il Covid. Tre i motivi per i quali, secondo Ferretti, lo strumento del lockdown non può essere efficace. “Dal punto di vista psicologico – spiega l’economista questi lockdown non saranno tollerati ancora per molto. Dal punto di vista economico sono ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – “La battaglia contro la pandemia non si può vincere utilizzando le armi tradizionali dei lockdown ‘stop and go’. Questa partita la si vince solo aeuropeo, cercando di trasferire ciò che è già stato fatto adi emergenza economica nell’emergenza sanitaria. Servono cose eccezionali,unWhatever it takes a“. Questa la strategia proposta dall’economista e docente della Innovation Academy Trentino, Andreaper combattere il. Tre i motivi per i quali, secondo, lo strumento del lockdown non può essere efficace. “Dal punto di vista psicologico – spiega l’economista questi lockdown non saranno tollerati ancora per molto. Dal punto di vista economico sono ...

