Chiusura scuole, Decaro (Anci): “Chiediamo parametri chiari e aiuti alle famiglie” (Di martedì 2 marzo 2021) Conclusa la Cabina di Regia con Governo ed Enti locali sul Nuovo Dpcm. In arrivo ulteriori restrizioni per le scuole ma il presidente dell'Anci Decaro vuole certezze sulle misure da adottare. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 2 marzo 2021) Conclusa la Cabina di Regia con Governo ed Enti locali sul Nuovo Dpcm. In arrivo ulteriori restrizioni per lema il presidente dell'vuole certezze sulle misure da adottare. L'articolo .

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Speranza fa fosche previsioni. Il rischio di chiusura delle scuole. Il tema dei congedi… - RaiNews : Scontro sulla chiusura delle scuole in zona arancione, il ministro Bianchi: 'Non ha senso chiudere gli istituti e l… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Lite tra Salvini e il chiusurista Zingaretti. Male la conferenza stato-regioni. Come pri… - CiccioLupis : RT @tempoweb: Nuovo #Dpcm, così scatta la chiusura delle #scuole anche in #zonagialla. Cosa cambia #governo #draghi #scuola #2marzo #region… - SoniaLaVera : RT @tempoweb: Nuovo #Dpcm, così scatta la chiusura delle #scuole anche in #zonagialla. Cosa cambia #governo #draghi #scuola #2marzo #region… -