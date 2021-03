Caos Procure: Renzi, ‘capire se contatti Nello Rossi con sistema Palamara’ (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “Nello Rossi è uno degli esponenti più in vista di Magistratura democratica. Si può dire che ne è stato l’ideologo. Un personaggio che ha un lungo passato come magistrato. Ascoltatissimo ed influente non solo nella sua corrente. Non so, andrebbe approfondito, se nella sua carriera è mai venuto in contatto con il cosiddetto sistema Palamara, quello raccontato nel libro scritto con Sallusti”. Lo afferma Matteo Renzi in un’intervista a ‘Il Giornale’. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “è uno degli esponenti più in vista di Magistratura democratica. Si può dire che ne è stato l’ideologo. Un personaggio che ha un lungo passato come magistrato. Ascoltatissimo ed influente non solo nella sua corrente. Non so, andrebbe approfondito, se nella sua carriera è mai venuto in contatto con il cosiddettoPalamara, quello raccontato nel libro scritto con Sallusti”. Lo afferma Matteoin un’intervista a ‘Il Giornale’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

