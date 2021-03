Border Collie incastrato con la testa nella ringhiera del terrazzo | il drammatico intervento

(Di martedì 2 marzo 2021) Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in via Monsignor Giovanni Fortini a Padova per liberare un cane, rimastocon ladi un. I pompieri con l'...

I pompieri con l'aiuto di un divaricatore idraulico hanno liberato il, rimasto incastrato nelle sbarre. L'animale sano e salvo ha ripreso scodinzolare per la gioia di tutti i presenti.Era ildella famiglia del cineasta britannico Cecil Hepworth e nel 1905 debuttò con il cortometraggio Rescued by Rover. Adv 4 - Titina Era la cagnetta del comandante Umberto Nobile, che ...Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in via Monsignor Giovanni Fortini a Padova per liberare un cane, rimasto incastrato con la testa nella ringhiera di un ...Martedì mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Monsignor Giovanni Fortini a Padova per liberare un cane, rimasto incastrato con la testa nella ringhiera di un terrazzo. I pompieri con l’a ...